Lapierre lobt Aufholjagd: «Zeichen unseres Charakters»

Für Maxim Lapierre war der 6:5-Sieg der Eisbären Berlin bei den Grizzlys Wolfsburg mehr als nur zwei Punkte wert.

«Solche Spiele können den Verlauf einer ganzen Saison verändern», sagte der 34 Jahre alte Angreifer am 15. Dezember 2019 bei Magentasport. Als «großes Zeichen unseres Charakters» wertete der Kanadier die Aufholjagd des Tabellenvierten der Deutschen Eishockey Liga (DEL), die er selbst mit seinem Siegtreffer in der ersten Minute der Verlängerung gekrönt hatte.

Nach zwanzig Minuten hatte schließlich nichts für einen Erfolg der Hauptstädter gesprochen: Aufgrund einer schwachen Abwehrleistung waren sie mit einem 1:4-Rückstand in die erste Drittelpause gegangen. «Da haben wir miteinander gesprochen und das in Ordnung gebracht», sagte Lapierre. «Wir sind dann besser Schlittschuh gelaufen, haben härter gearbeitet und das Spiel gewonnen.»

Für den Routinier, der in seiner Karriere auch 694 Spiele in der National Hockey League (NHL) bestritten hat, sind solche Reaktionen auf Schwächephasen von entscheidender Bedeutung. «In einer Saison gibt es manchmal schwierige Momente. Aber wir können damit umgehen. Das ist alles, worauf es ankommt», sagte er.

Eisbären liegen nach der Hälfte der Hauptrunde auf Kurs

Eine Platzierung unter der ersten Vier hatten sie vor der Saison als Ziel ausgegeben. Nun können die Hauptstädter ihre Position in drei Heimspielen vor Weihnachten festigen. Am Dienstag (17. Dezember) gastiert der Tabellenvorletzte Krefeld Pinguine in Berlin, am Wochenende folgen die Adler Mannheim und die Nürnberg Ice Tigers.