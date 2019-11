Aubin lobt «großartige Antwort» nach Mannheim-Niederlage

Die Eisbären Berlin haben ihren zuvor enttäuschten Trainer Serge Aubin wieder frohlocken lassen.

«Das war eine großartige Antwort», sagt der Kanadier am Sonntagabend nach dem 4:0-Heimsieg gegen die Augsburger Panther, mit dem die Berliner ihren sechsten Tabellenplatz in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) festigen konnten. «Nachdem wir am Freitag einen schlechten Abend hatten, wollten wir definitiv zeigen, wer wir sind», hakte Aubin die desolate Vorstellung seines Teams zum Wochenendauftakt beim 3:7 bei den Adler Mannheim ab.