Kein Gegentor: Eisbären-Coach Aubin lobt Keeper Dahm

Dass die Eisbären Berlin nach einem schwachen Saisonstart mittlerweile auf dem fünften Tabellenplatz der Deutschen Eishockey Liga (DEL) stehen, verdanken sie auch ihrem Torhüter Sebastian Dahm.

Dahms seit Wochen die unumstrittene Nummer eins

Dahm hatte bei den Eisbären ein schwieriges Erbe angetreten: In der vergangenen Saison war Torhüter Kevin Poulin trotz wechselhafter Leistungen zum Publikumsliebling geworden. In den Jahren zuvor hatte der finnische Weltklassekeeper Petri Vehanen den Berlinern viele Punkte gerettet. Doch nachdem er sich in der Vorbereitung gegen Maximilian Franzreb und Marvin Cüpper durchgesetzt hatte, ist der Däne nun seit Wochen die unumstrittene Nummer eins. «Ich mag es, viel zu spielen», sagte Dahm. «Ich bin das gewohnt.» Schließlich habe er schon auf seinen früheren Stationen in Nordamerika und Österreich oft über fünfzig Spiele pro Saison gemacht.