Eisbären Berlin reisen mutig zu Bremerhaven

Die Eisbären Berlin können im ersten Spiel nach der Deutschland-Cup-Pause der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den nächsten Schritt Richtung Tabellenspitze machen.

Sollten die Hauptstädter am Freitagabend (15. November 2019) bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven in der regulären Spielzeit gewinnen, würden sie die Gastgeber vom fünften Platz verdrängen. Trainer Serge Aubin gab sich nach dem Training am 14. November selbstbewusst. «Wir fahren dorthin, um zu gewinnen», sagte er.