Eisbären-Talent Reichel: Siegtreffer trotz wenig Eiszeit

Die Eisbären Berlin bejubelten nach ihrem Sieg bei den Nürnberg Ice Tigers in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen unerwarteten Matchwinner.

Beim 3:2 nach Penaltyschießen am Donnerstagabend hatte der 17 Jahre alte Lukas Reichel nicht einmal fünf Minuten gespielt, ehe er im Shootout als einziger Spieler beider Mannschaften traf.

Unerwartet kam hingegen, dass der Coach dem Riesentalent im Spiel nur wenig Eiszeit gegeben hatte. Erstmals in dieser Saison stand Reichel nicht in einer Angriffsreihe mit Topscorer Maxim Lapierre, sondern nur in der vierten Formation. Auch als Sean Backman das Spiel mit Verdacht auf Gehirnerschütterung vorzeitig beenden musste, kam der Teenager, der nach erstaunlichen Leistungen zu Saisonbeginn zuletzt weniger gepunktet hatte, kaum zum Einsatz.