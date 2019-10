Ferraro krönt emotionales Heimdebüt mit zwei Toren

Das 6:2 der Eisbären Berlin gegen die Nürnberg Ice Tigers war für Neuzugang Landon Ferraro ein ganz besonderes Erlebnis.

Zwei Tore und zwei Vorlagen steuerte der 28 Jahre alte Angreifer in seinem Heimdebüt am Sonntagabend zum Sieg des neuen Tabellensechsten der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bei. Und wurde hinterher von den Eisbären-Fans mit Sprechchören gefeiert.

Das hatte der Kanadier auch bei seinen 84 Spielen in der National Hockey League (NHL) noch nicht erlebt: «Ich musste wirklich zweimal hinhören. Ich hätte nie gedacht, dass so etwas passieren würde», sagte Ferraro. «Ich wollte immer in der NHL spielen und war einfach glücklich, als ich das geschafft hatte. Aber dort hat niemand meinen Namen gerufen.» Ihm laufe «ein Schauer über den Rücken», wenn er an die Ovationen des Berliner Publikums denke, sagte er.