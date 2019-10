Wissmann: «Stellen uns einfach zu dumm an»

Den Absturz auf den letzten Tabellenplatz der Deutschen Eishockey Liga (DEL) müssen sich die Eisbären Berlin selbst zuschreiben. «Das hätte auf jeden Fall nicht sein müssen. Wir stellen uns teilweise einfach zu dumm an», räumte Verteidiger Kai Wissmann nach dem bitteren 1:3 gegen die Iserlohn Roosters ein.

Vor allem durch mangelnde Effektivität vor dem gegnerischen Tor hatten sich die Berliner im Sauerland um den Lohn für ihr ansehnliches Offensivspiel gebracht. «Das war schon in den letzten Spielen so. Mit einem Tor ist es natürlich schwer zu gewinnen», sagte Wissmann am Mittwochabend bei Magenta Sport.