Noebels: Spiel gegen Chicago ist «eine Riesensache»

Auf die Eisbären Berlin wartet nach dem ernüchternden 1:4 gegen die Adler Mannheim in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) eine willkommene Abwechslung.

Am Sonntag (19.30 Uhr) gastieren die Chicago Blackhawks aus der National Hockey League (NHL) in der Arena am Ostbahnhof. Angreifer Marcel Noebels hat vor dem Testspiel gegen den sechsmaligen Stanley-Cup-Sieger «viel Euphorie» ausgemacht: «Eine NHL-Mannschaft in der Heimatstadt zu haben, ist eine Riesensache - nicht nur für uns Spieler, sondern auch für den ganzen Verein und die Fans, die sich über die Jahre verdient haben, so ein Highlight in Berlin zu haben», sagte er bei Magenta Sport.