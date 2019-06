Eisbären vervollständigen Trainerteam

Die Eisbären Berlin haben ihr Trainerteam für die neue Saison komplett. Der Anfang Mai verpflichtete kanadische Cheftrainer Serge Aubin wird vom bisherigen Assistenztrainer Gerry Fleming und dem neuen zweiten Assistenten Craig Streu unterstützt.

Das teilte der Hauptstadtclub aus der Deutschen Eishockey Liga am Dienstag mit. Streu hat bereits in den vergangenen drei Jahren mit Aubin zusammengearbeitet. «Gerry ist ein exzellenter Eishockeykenner. Er hat unheimlich viel Erfahrung und wir haben uns sofort gut verstanden», wird Cheftrainer Serge Aubin zitiert. «Craig ist ein guter Trainer, der immer positiv denkt, viel Energie in die Kabine bringt und gut mit den Jungs arbeitet. Er kennt meine Philosophie. Ich denke, wir können zu dritt und mit der großen Unterstützung der sportlichen Leitung und dem Trainerstab viel erreichen.»