Aubin fordert «leidenschaftliches Eishockey»

Der neue Coach der Eisbären Berlin, Serge Aubin, schwört seine künftige Mannschaft auf einen schwungvollen Spielstil in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ein.

«Ich habe eine klare Vision, wie die Mannschaft spielen soll: Wir wollen einen Stil spielen, der schnell und dynamisch ist und Leidenschaft in die Halle bringt», sagte Aubin bei seiner offiziellen Präsentation am Montag bei einer Pressekonferenz in der Arena am Ostbahnhof.