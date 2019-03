Eisbären Berlin kämpfen im DEL-Viertelfinale

Die Eisbären Berlin wollen heute das vorzeitige Ausscheiden in den Playoffs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verhindern. Dafür müssten die Berliner gegen Titelverteidiger EHC Red Bull München in der Best-of-seven-Serie zum 3:3 ausgleichen. Nach dem überraschenden 3:0-Auswärtssieg in München gehen die Eisbären hochmotiviert in die Partie vor heimischer Kulisse. «Wenn wir unser bestes Eishockey spielen, dann haben wir sehr gute Chancen, auch zu gewinnen», sagte Verteidiger Kai Wissmann, «wir schauen nur darauf, dass wir am Sonntag noch ein Spiel in München haben.»

Die vergangenen beiden Playoff-Serien der Eisbären gegen die Münchner gingen allerdings verloren - darunter das Vorjahresfinale.