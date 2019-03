«Serie ist noch nicht vorbei»: Eisbären haben noch Hoffnung

Berlin (dpa/bb) – Die Eisbären Berlin wollen trotz der dritten Niederlage im DEL-Viertelfinale gegen den EHC Red Bull München das vorzeitige Saisonende abwenden. «Es ist natürlich bitter, dass wir so verlieren», sagte Nationalspieler Marcel Noebels nach dem deutlichen 2:5 am Freitagabend. Trotz der schlechten Ausgangslage von 1:3 nach dem vierten Spiel der Serie Best-of-Seven will der Angreifer noch einmal Hoffnung wecken. «Das müssen wir ganz schnell abhaken. Die Serie ist noch nicht vorbei», sagte er.

Um das Aus zu verhindern, benötigen die Berliner im nächsten Duell am Sonntag (17.00 Uhr) in München allerdings eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber der jüngsten Niederlage. «Man muss klar sagen, dass München verdient gewonnen hat. Das war kein Spiel, das wir durch Pech verloren haben», räumte Noebels ein. «Daraus müssen wir lernen.»

Vor allem gilt es, einen Fehlstart wie am Freitag zu vermeiden. Schon nach 28 Sekunden hatten die Eisbären den richtungsweisenden ersten Gegentreffer kassiert. Trainer Stéphane Richer machte dafür eine ganze Fehlerkette verantwortlich: «Erst gab es einen Scheibenverlust, dann haben wir den Schuss nicht geblockt und den Mann verloren, der zum Tor geht.»

Vor dem Spiel in München erwägt der Eisbären-Coach erstmals seit Wochen personelle Änderungen: «Es könnte sein, dass wir die Aufstellung verändern.» Der Trainer setzt sich zum Ziel, zumindest ein weiteres Heimspiel zu erzwingen: «Für uns geht es um alles. Wir dürfen kein Spiel mehr verlieren und werden alles dafür tun, um nächste Woche wieder in Berlin zu spielen.»