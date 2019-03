Eisbären verlieren drittes Viertelfinalspiel

Die Eisbären Berlin haben im Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen Dämpfer erlitten.

Am Sonntag verloren sie beim Titelverteidiger EHC Red Bull München mit 1:4 (0:1, 1:2, 0:1). In einem verbissen geführten Spiel mit vielen Strafzeiten erzielte Sean Backman den einzigen Treffer der Hauptstädter. Nachdem beide Teams bislang ihre Heimspiele gewinnen konnten, liegen die Eisbären in der Best-of-seven-Serie nun mit 1:2 zurück. Das vierte Duell wird am Freitag (19.30 Uhr) in Berlin ausgetragen.