Eisbären-Coach stolz auf seine «total andere Mannschaft»

Vor Weihnachten übernahm der Sportdirektor des DEL-Rekordmeisters auch den Trainerposten. Nach Anlaufproblemen führte er die Berliner ins Viertelfinale. Gleichzeitig sucht er seinen Nachfolger als Coach.

Berlin (dpa/bb) - Stéphane Richer konnte erstmals in seiner Zeit als Cheftrainer der Eisbären Berlin durchatmen. «Wir wollten das Viertelfinale erreichen, und wir haben es erreicht», sagte der Kanadier nach dem entscheidenden Sieg gegen Straubing in den Pre-Playoffs der Deutschen Eishockey Liga (DEL). «Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft.»

Die Erleichterung über den Einzug in die Runde der letzten Acht war dem 52-Jährigen anzumerken - schließlich hatte dem Vizemeister vor einem Monat noch das Aus nach der Hauptrunde gedroht. Dass Richer überhaupt hinter der Bande steht, lag an einer lange enttäuschenden Saison. Von Anfang an gab es große Verletzungssorgen, zudem blieb das Offensivspiel harmlos. So musste der glücklose Coach Clément Jodoin, der erst im Sommer als Nachfolger von Uwe Krupp angetreten war, kurz vor Weihnachten gehen.