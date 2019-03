Eisbären Berlin nach Playoff-Einzug angriffslustig

Nach dem Einzug in die Playoff-Runde der Deutschen Eishockey-Liga gehen die Eisbären Berlin mit frischem Mut in die Duelle gegen einen der beiden hohen Favoriten. «Es wird eine schwere Aufgabe, aber in den letzten Wochen haben wir viel Selbstvertrauen getankt, um es auch Mannheim oder München schwer zu machen», sagte Nationalspieler Marcel Noebels nach dem 4:2 im zweiten Pre-Playoff-Spiel gegen die Straubing Tigers. Damit gelang dem Ex-Meister am Freitag der vorzeitige Einzug in das Viertelfinale.

© dpa

Dort werden die Hauptstädter ab Mittwoch auf eines der beiden überragenden Teams der bisherigen Saison treffen - entweder auf den Hauptrundensieger Adler Mannheim oder den deutschen Meister EHC Red Bull München. Wer von beiden es sein wird, hängt noch vom Ausgang der Pre-Playoff-Serie zwischen Nürnberg und Bremerhaven ab, die erst am Sonntag entschieden wird.

Noebels rechnet sich in jedem Fall etwas aus: «Wenn jeder seine Aufgabe erfüllt, ist für uns viel drin. Jetzt geht es erst richtig los.» Zuversichtlich stimmen den 26-Jährigen die jüngsten Leistungen: «Jeder gibt momentan sein Bestes und erfüllt seine Rolle. Das ist ein Unterschied zu der Phase, als wir häufig verloren haben», sagte er. «Bei jedem ist jetzt das Vertrauen da, das braucht man als Mannschaft.»

Ihr neues Selbstbewusstsein stellten die Berliner am Freitag gegen Straubing früh unter Beweis. Vorentscheidend war für Noebels der gute Start, für den er mit seinem Tor nach 95 Sekunden selbst gesorgt hatte. «Es war ganz wichtig, von Anfang an zu zeigen, dass wir eine Runde weiterkommen wollen», sagte er. «Wir waren eiskalt und haben unsere Chancen genutzt.» Außerdem lobte er den Einsatz des gesamten Teams: «Wir haben viele Schüsse geblockt, darauf wird es in den Playoffs auch weiterhin ankommen.»