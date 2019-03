4:2 gegen Straubing: Eisbären erreichen DEL-Viertelfinale

Die Eisbären Berlin stehen in der K.o.-Runde der Deutschen Eishockey Liga (DEL) unter den besten acht Teams. Am Freitagabend siegte der Hauptstadtclub gegen die Straubing Tigers mit 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) und setzte sich damit in der Pre-Playoff-Serie mit 2:0-Siegen durch. In einem umkämpften Spiel nutzten die Eisbären ihre Chancen effizienter, kamen durch Tore von Marcel Noebels, Jamie MacQueen, André Rankel und James Sheppard zu einem insgesamt verdienten Erfolg und erreichten das Viertelfinale.

© dpa

Vor 13 708 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof erwischten die Hausherren einen glänzenden Start: Nach nur 95 Sekunden überwand Noebels den Straubinger Keeper Jeff Zatkoff mit einem Rückhandlupfer. In einem hektischen und verbissen geführten Spiel verhinderte Eisbären-Torhüter Kevin Poulin mehrfach den Ausgleich der Gäste aus Straubing, ehe MacQueen kurz vor der ersten Pause den Vorsprung ausbaute.

Nach dem Wiederbeginn verloren die Berliner zeitweilig den Faden. Sandro Schönberger gelang der Anschlusstreffer der Gäste, aber Rankel stellte den alten Abstand wieder her. Im letzten Drittel hatten die Eisbären das Spiel lange im Griff.

Als die Straubinger schließlich doch zur Schlussoffensive ansetzten, erzielte Sheppard mit einem energischen Alleingang den vierten Berliner Treffer. Stephan Daschner verkürzte noch einmal für die Gäste, aber die Eisbären brachten den Sieg über die Zeit. Damit stehen die Berliner die vierte Saison nacheinander im Playoff-Viertelfinale.