Eisbären Berlin nehmen an Dolomitencup in Südtirol teil

Die Eisbären Berlin nehmen in der Vorbereitung auf die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga am Internationalen Dolomitencup in Südtirol teil. Der Hauptstadtclub trifft vom 16. bis 18. August in Neumarkt auf Titelverteidiger Augsburger Panther, den 15-fachen Schweizer Meister SC Bern und Norwegens Rekordchampion Valerenga Oslo. Das teilten die Organisatoren am Freitag mit.

