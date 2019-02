Eisbären-Coach Richer: «Mit gutem Lauf in die Pre-Playoffs»

Für die Eisbären Berlin ist die Lage vor dem letzten Hauptrundenwochenende der Deutschen Eishockey Liga (DEL) klar: Die Pre-Playoff-Teilnahme hat der Tabellenneunte bereits sicher. Platz acht, der das Heimrecht in der Qualifikationsrunde für das Viertelfinale bedeuten würde, ist bei sieben Punkten Rückstand auf die Fischtown Pinguins Bremerhaven außer Reichweite.

Die beiden verbleibenden Heimspiele gegen die Kölner Haie am Freitag (19.30 Uhr) und die Düsseldorfer EG am Sonntag (14.00 Uhr) sind für Coach Stéphane Richer trotzdem von großer Bedeutung: «Es geht um das Selbstvertrauen. Wir wollen mit einem guten Lauf in die Pre-Playoffs gehen», sagte er nach dem Training am Donnerstag.