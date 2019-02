Sieg in Iserlohn: Eisbären Berlin erreichen Pre-Playoffs

Die Eisbären Berlin haben am drittletzten Hauptrunden-Spieltag der Deutschen Eishockey Liga (DEL) die Qualifikation für die Pre-Playoffs geschafft. Am Sonntag gewann der Tabellenneunte bei den Iserlohn Roosters mit 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) und ist bei noch zwei verbleibenden Spieltagen nicht mehr von einem Pre-Playoff-Platz zu verdrängen. Die Eisbären-Tore erzielten Florian Kettemer, Marcel Noebels, Frank Hördler, Louis-Marc Aubry und Jamie MacQueen.

Vor 4550 Zuschauern legten die Berliner einen perfekten Start hin: Kettemer traf nach Vorarbeit von Aubry bereits in der vierten Minute zum 1:0 für die Gäste. Iserlohn wurde danach stärker, scheiterte aber immer wieder an Kevin Poulin. In der 15. Minute war der Eisbären-Keeper allerdings machtlos und musste die Scheibe nach einem Schuss von Luigi Caporusso aus dem Tor holen.