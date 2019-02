Eisbären vermutlich weiter ohne Ortega

Auch im Hauptrunden-Endspurt der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bleiben die Eisbären Berlin nicht vom Ausfallpech verschont.

© dpa

Im viertletzten Saisonspiel beim ERC Ingolstadt am Freitag (19.30 Uhr) wird der Tabellenzehnte sehr wahrscheinlich ein weiteres Mal auf Austin Ortega verzichten müssen. Der US-Amerikaner, der in seinen ersten beiden Spielen für die Eisbären bereits fünf Scorerpunkte erzielte, wird, wie schon am Dienstag beim 3:7 in Straubing, vermutlich mit einer fiebrigen Erkältung ausfallen. «Er wird heute zum Arzt gehen und dann werden wir am Freitag eine finale Entscheidung treffen, wer spielt und wer nicht», sagte Cheftrainer Stéphane Richer.

Am Mittwoch und Donnerstag fehlte Ortega beim Training, soll aber vielleicht am Freitag wieder einsteigen. Florian Busch hingegen wird weiterhin verletzungsbedingt ausfallen und dem Team auch mittelfristig nicht helfen können. Zudem wird Mark Olver nicht im Kader stehen. Daniel Fischbuch und Charlie Jahnke rücken dafür wieder in die Mannschaft.

Für Jahnke hatte sich schon die Nachnominierung für das Spiel in Straubing mit seinem ersten DEL-Tor zumindest persönlich gelohnt. Nach dem 3:7 musste dennoch Aufbauarbeit im Team geleistet werden: Regeneration, eine kleine Bergbesteigung und ein Teamessen sorgten dabei am Mittwoch für gute Stimmung und andere Gedanken. «Wir haben einen richtig guten Tag zusammen verbracht», sagte Richer nach den beiden Tagen in Garmisch-Partenkirchen.

Im Kampf um die Pre-Playoff-Qualifikation bleibt aber auch nach der Partie in Ingolstadt wenig Zeit zum Verschnaufen: Schon am Sonntag (16.30 Uhr) sind die Eisbären Berlin in Iserlohn zu Gast.

© dpa Eisbären Berlin Die Eisbären Berlin sind eines der Spitzenteams in der Deutschen Eishockey-Liga. Termine, Informationen und Vorverkauf der Heimspiel-Tickets der Eisbären in der Mercedes-Benz Arena Berlin. mehr