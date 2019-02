Eisbären-Coach moniert «zu viele Fehler»

Trainer Stéphane Richer mochte nach dem ernüchternden 3:7 der Eisbären Berlin bei den Straubing Tigers in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nicht nach Ausreden suchen.

«Wir haben zu viele individuelle Fehler gemacht und zu viele Scheibenverluste gehabt», sagte er am Dienstagabend. «Vor fast allen Gegentoren hatten wir die Scheibe und haben schlechte Entscheidungen getroffen.»

So wurde der Aufwärtstrend der Berliner, die vorher beide Spiele nach der Länderspielpause gewonnen hatten, jäh gestoppt. Nun muss der Tabellenneunte sogar wieder ernsthaft um die Pre-Playoff-Qualifikation bangen: Weil die Krefeld Pinguine nach Verlängerung gegen Meister München siegten, schrumpfte der Vorsprung zu Platz elf bei noch vier ausstehenden Hauptrundenspielen auf sechs Punkte.

Vor dem nächsten Spiel am Freitag (19.30 Uhr) beim ERC Ingolstadt haben die Berliner aber genug Gelegenheit, gemeinsam ihre Schwächen aufzuarbeiten. Sie reisen zwischendurch nicht in die Hauptstadt zurück, sondern verbringen die Zeit in Garmisch-Partenkirchen. «Das ist noch einmal eine Art Teambuilding», sagte Kapitän André Rankel.