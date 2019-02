Eisbären verlieren 3:7 in Straubing

Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen herben Rückschlag erlitten.

Die 4043 Zuschauer im Eisstadion am Pulverturm sahen ein turbulentes Anfangsdrittel. In ihrem ersten Powerplay gingen die Gastgeber durch Jeremy Williams in Führung, wenig später durfte Jahnke sein erstes DEL-Tor bejubeln. Antoine Laganière schloss einen Konter mit dem zweiten Straubinger Tor ab, Aubry glich erneut aus. Kael Mouillierat sorgte dafür, dass die Niederbayern mit einem knappen Vorsprung in die erste Pause gingen.