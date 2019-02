Richer lobt Neuzugang Ortega

Sein Debüt-Wochenende für die Eisbären Berlin hätte aus Sicht von Austin Ortega kaum besser laufen können.

Ortega, der erst vor zwei Wochen vom schwedischen Meister Växjö Lakers zu den Eisbären gewechselt war, steuerte bei seinem ersten Ligaauftritt am Freitag zwei Vorlagen zum 5:3 in Schwenningen bei. Am Sonntag erzielte der Angreifer beim 6:3 gegen die Krefeld Pinguine seine ersten beiden Treffer für die Eisbären und bereitete ein weiteres Tor vor.