Ortega erstmals auf dem Eis

Der neue Eisbären-Profi Austin Ortega stand am Dienstag erstmals beim Training auf Berliner Eis.

Der Hauptstadtclub hatte den 24 Jahre alten Flügelstürmer aus Kalifornien als Verstärkung für den Saison-Endspurt geholt. Die Situation für die Eisbären ist nach neun Niederlagen in den jüngsten zehn Spielen der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) und dem Absturz auf Tabellenplatz zehn schwierig.

Den derzeitigen Rang müssen die Eisbären in den letzten sieben Spielen der Hauptrunde unbedingt verteidigen, um die Pre-Playoffs für das Viertelfinale spielen zu können. Der Vorsprung auf den Elften Krefeld, den die Berliner am Sonntag empfangen, beträgt noch fünf Punkte. Am Freitag startet der DEL-Rekordmeister beim Tabellenschlusslicht Schwenninger Wild Wings aus der Länderspiel-Pause.