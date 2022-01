Hertha gegen Union im DFB-Pokal: Übertragung im TV, Livestream und Ticker

Die mit Spannung erwartete Partie der beiden Stadtrivalen wird im Olympiastadion am Mittwoch (19. Januar 2022) stattfinden. Anpfiff in Charlottenburg ist um 20:45 Uhr. Die Unioner belegen aktuell in ihrem zweiten Jahr in der Fußball-Bundesliga den fünften Platz und haben neun Punkte mehr geholt als die Hertha auf Rang 13.