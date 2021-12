Frage der Energie: Alba fehlt bei Bayern-Pleite die Frische

Bei Alba Berlin war der Hauptgrund für die 73:80-Heimniederlage am Sonntag gegen den FC Bayern München schnell gefunden. «Es war eine Frage der Energie. Die Bayern waren frischer und konnten ihren Spielstil durchdrücken. Wir hatten nicht die Frische, um diesen zu beantworten», sagte Manager Marco Baldi.

Während der Dauerrivale zuletzt am Donnerstag spielte und nicht reisen musste, war Alba noch einen Tag später in der Euroleague in Athen aktiv. «Wenn man so eng getaktet spielt, ist das natürlich ein Vorteil. Es hängt immer auch davon ab, wann man einen Gegner erwischt. Das hat schon großen Einfluss», sagte Baldi weiter.