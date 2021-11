Alba vertreibt mit Pokalerfolg in Bayreuth «schlechte Laune»

Bei Alba Berlin gab es am Samstagabend nur fröhliche Gesichter zu sehen. Denn beim klaren 84:57-Viertelfinalsieg im BBL-Pokal bei medi Bayreuth lieferten die Berliner eine überzeugende Leistung ab. «Wir standen unter Druck und das war wirklich eine sehr, sehr starke Vorstellung. Und wichtig ist, dass man nicht nachlässt und das dann auch zu Ende spielt», lobte Manager Marco Baldi sein Team.

Mit dem Einzug in das Final Four (19./20. Februar 2022) hat Alba ein erstes Saisonziel erreicht. «Das erste, was man in der Saison verlieren kann, ist der Pokal. Da kann man immer schnell ausscheiden. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass man da gleich ein Zeichen setzen kann», sagte Baldi. Der Halbfinalgegner wird am Sonntag ausgelost. Einen Wunschgegner gibt es nicht. «Im Endeffekt muss man alle schlagen, wenn man Pokalsieger werden will und das wollen wir», kündigte Flügelspieler Louis Olinde an.