Alba Berlin feiert klaren Heimsieg gegen Mitteldeutscher BC

Alba Berlin hat das Ostduell der Basketball-Bundesliga für sich entschieden. Am Sonntag siegte der deutsche Meister vor 3151 Zuschauern gegen den Mitteldeutschen BC souverän mit 92:72 (49:39). Für Alba war es der vierte Ligasieg, für den MBC die vierte Saisonniederlage. Beste Berliner Werfer waren Luke Sikma und Marcus Eriksson mit je 19 Punkten. Für Weißenfels waren Jakub Grabacz mit 16 und Nikola Rebic mit 15 Punkten am erfolgreichsten.

Trainer Israel Gonzalez gab Jaleen Smith und Malte Delow eine Pause, ansonsten hatte der Spanier den kompletten Kader zur Verfügung. Alba ging schnell 4:0 in Führung, aber dann fand der MBC seinen Wurfrhythmus. Die Weißenfelser trafen einen Distanzwurf nach dem anderen und gingen so 12:8 in Führung. Anschließend kam aber auch Alba offensiv besser ins Spiel.