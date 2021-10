Enttäuschende Heimniederlage für Alba gegen Göttingen

Alba Berlin hat am fünften Spieltag der Basketball Bundesliga eine unerwartete Heimniederlage kassiert. Der deutsche Meister verlor gegen die BG Göttingen nach schwacher Offensivleistung mit 59:65 (35:33). Bester Werfer der Berliner war Oscar da Silva mit 17 Punkten. Bei den Gästen kam Kamar Baldwin auf 18 Punkte, die er vor 3776 Zuschauern alle nach der Pause erzielte.

Nur zwei Tage nach dem überzeugenden Sieg in der EuroLeague bei Roter Stern Belgrad fehlte Alba völlig der Rhythmus in der Offensive. Aber auch Göttingen hatte zunächst Probleme mit der Trefferquote. Vor allem aus dem Drei-Punkt-Bereich fand auf beiden Seiten kaum ein Wurf den Weg in den Korb. Alba ging in der zerfahrenen und punktarmen Partie mit einem 35:33 in die Pause.