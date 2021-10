Alba Berlin feiert wichtigen Auswärtssieg in Oldenburg

Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga einen wichtigen Auswärtssieg gefeiert. Die Berliner gewannen am Sonntagabend dank einer starken zweiten Hälfte bei den EWE Baskets Oldenburg mit 92:74 (38:43). Nach vier Spielen steht der deutsche Meister mit ausgeglichener Punktebilanz im Mittelfeld. Beste Berliner Werfer waren Oscar da Silva mit 21 und Louis Olinde und Jaleen Smith mit je 18 Punkten.

Trainer Israel Gonzalez musste einmal mehr auf das verletzte Quartett Johannes Thiemann, Christ Koumadje, Ben Lammers und Marcus Eriksson verzichten. Dafür kehrte Stefan Peno zurück in den Kader. Von Beginn an entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Nach einer 4:2-Führung lief Alba aber zunächst einem Rückstand hinterher, weil in der Defensive einige Male der Zugriff fehlte.