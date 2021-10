Alba vor Heimspiel gegen Villeurbanne mit Verletzungssorgen

Basketball-Bundesligist Alba Berlin geht mit erheblichen Personalproblemen in das erste Heimspiel der Euroleague-Saison. «Wir sind natürlich nicht glücklich mit dieser Situation. Einige müssen jetzt mehr spielen, als wir es eigentlich wollen», sagte Trainer Israel Gonzalez vor der Partie am Freitagabend gegen den französischen Meister Asvel Villeurbanne (20.00 Uhr/Magentasport).

Neben den verletzten Centern Johannes Thiemann, Christ Koumadje und Kresimir Nikic muss Alba wegen einer Rückenverletzung nun auch auf Dreier-Spezialist Marcus Eriksson verzichten. «Es ist sehr schmerzhaft und er kann nicht trainieren», berichtete Gonzalez. So dürfte der erst vergangene Woche aus Ludwigsburg verpflichtete Oscar da Silva sein Euroleague-Debüt für Alba feiern. «Er wird uns auf der Center-Position unterstützen», kündigte Gonzalez an.

Der Deutsch-Brasilianer konnte zuletzt einige Tage mit seinem neuen Team trainieren. «Ich will zeigen, dass ich auf das Feld gehöre. Ich bin ein Spieler, der am Ende des Tages der Mannschaft das gibt, was sie braucht», sagte der 23-Jährige. Da stört es ihn auch nicht, dass er zunächst als Center spielen soll, obwohl er lieber als Power Forward agiert. «Ich bin mir bewusst, dass ich da aushelfen muss. Das ist aber im Moment zweitrangig», sagte er.