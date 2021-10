Alba Berlin ohne Eriksson: Entwarnung bei Blatt

Der deutsche Basketball-Meister Alba Berlin muss mehrere Wochen auf den Schweden Marcus Eriksson verzichten. Wie der Hauptstadtclub am Dienstag mitteilte, verletzte sich der 27-Jährige in der Vorwoche beim Euroleague-Spiel bei FC Barcelona und zog sich Querfortsatzfrakturen an der Lendenwirbelsäule zu.

Entwarnung gibt es hingegen bei Tamir Blatt. Der 24 Jahre alte Israeli knickte am Sonntag beim 83:80-Sieg gegen Bonn im Pokal nur leicht um und konnte bereits wieder ins Teamtraining zurückkehren.