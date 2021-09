Israel-Duo will heimisch werden: «Ähnlich wie Tel Aviv»

Die beiden israelischen Basketballer Tamir Blatt und Yovel Zoosman haben als Neuzugänge schnell die Ziele ihres neuen Vereins Alba Berlin verinnerlicht. «Wir wollen den Pokal und Meisterschaft holen und uns so gut wie möglich in der Euroleague verkaufen», sagte Zoosman am Freitag auf einem Medientermin.

© dpa

Mit dem Anheuern beim deutschen Meister für die kommenden drei Jahre ist für beide Nationalspieler ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen. Seit über acht Jahren sind wir gute Freunde und spielen jetzt zum ersten Mal gemeinsam in einem Club. «Das ist ein großes Plus, weil es für uns beide unsere erste Station außerhalb von Israel ist. Wir kennen uns gut und können uns austauschen und Dinge gemeinsam erleben», sagte Blatt, der von Hapoel Jerusalem kam, während Zoosman von Albas Euroleague-Konkurrenten Maccabi Tel Aviv nach Berlin wechselte.

Dabei sind der 23 Jahre alte Flügelspieler Zoosman und der ein Jahr ältere Spielmacher Blatt auf dem Feld ganz unterschiedliche Typen. Während Zoosman ein harter Verteidiger ist, hat Blatt seine Stärken in der Offensive. «Wir sind aber beide familiäre Typen und verstehen uns auf dem Feld sehr gut. Da reicht schon ein Augenkontakt», sagte Zoosman.

Für Zoosman ist die Umstellung - abgesehen vom Wetter - dabei keine große. «Die Atmosphäre und die Lokalitäten sind hier ähnlich wie in Tel Aviv. In Berlin kann man jeden Tag etwas Neues entdecken. Ich fühle mich hier schon heimisch», berichtete er. Der 23-Jährige hat sogar schon mit dem Deutschunterricht angefangen. «Einige Worte kann ich schon verstehen, aber es ist schon eine schwierige Sprache», sagte er.

Schnell integrieren wollen sich die beiden israelischen Nationalspieler auch im Team. «Hier wird ein System gespielt, dass komplett anders ist, als das, was wir bisher hatten. Es wird natürlich etwas Zeit brauchen», meinte Blatt. Deshalb reden beide nach dem Training auch viel mit ihren neuen Kollegen. «Von Training zu Training verstehen wir alles aber besser», ergänzte Zoosman.

Beide haben sich ganz bewusst für Alba entschieden. «Sie haben in den letzten Jahren auf allen Positionen Spieler entwickelt, die danach zu größeren Vereinen gewechselt sind und größere Rollen übernommen haben. Das war ein Hauptgrund hierher zu kommen», erklärte Zoosman.