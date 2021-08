Nationalspieler Lo verlängert für zwei Jahre bei Alba

Der deutsche Basketball-Nationalspieler Maodo Lo bleibt für zwei weitere Jahre bei Meister Alba Berlin. Wie der Hauptstadt-Club am Mittwoch mitteilte, wurde der Vertrag des Olympia-Teilnehmers bis zum Ende der Saison 2022/2023 verlängert. Der 28-Jährige spielte zuvor bei Brose Bamberg und Bayern München, wo er ebenfalls schon deutscher Meister war. Vor einem Jahr war der Aufbauspieler nach Berlin zurückgekehrt.

«Es ist sehr schön für mich, in meiner Heimatstadt, bei meiner Familie und Freunden zu sein», sagte der 28-Jährige in der Vereinsmitteilung. «Ich hoffe, dass wir weiterhin so erfolgreich spielen, dass wir auch in der EuroLeague wachsen, dort mehr und mehr Erfahrung sammeln und als Mannschaft die nächsten Schritte gehen.»