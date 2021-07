Berlin richtet Final Four der Basketball-EuroLeague aus

Berlin wird in der kommenden Saison zum dritten Mal das Final Four der Basketball-EuroLeague ausrichten. Vom 27. bis 29. Mai 2022 wird der Titel in der Mercedes-Benz Arena vergeben, wie die Euroleague am Mittwochabend bekanntgab. Bereits 2009 und 2016 hatte das Turnier in der deutschen Hauptstadt stattgefunden.

In diesem Jahr fand das Final Four in Köln statt. Damit ist Deutschland das erste Land, das zwei Final Fours nacheinander ausrichtet. In der Vorsaison hatte der FC Bayern München als erster deutscher Verein die EuroLeague-Playoffs erreicht.