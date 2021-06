Zukunft von Alba-Trainer Aito und Kapitän Giffey offen

Trainer Aito Garcia Reneses und Kapitän Niels Giffey haben ihre Zukunft beim alten und neuen deutschen Basketballmeister Alba Berlin offengelassen. Beide wollen sich zunächst darauf konzentrieren, die erfolgreiche Titelverteidigung in der Bundesliga zu genießen, sagten beide Akteure am Sonntag bei MagentaSport. Zuvor hatte Alba im vierten Finalspiel den dritten und entscheidenden 86:79-Sieg beim FC Bayern München geholt. Alba sicherte sich beim Favoriten bereits den zehnten deutschen Meister-Titel.

Meistermacher Aito hingegen hatte bereits im Vorjahr lange gewartet, bis er um ein weiteres Jahr verlängerte. Grund dafür sind das hohe Alter des Chefcoaches sowie die hohen Belastungen in seinem Job. Offen bleibt auch, was aus einigen weiteren Spielern wird. Auch Nationalspieler Maodo Lo wollte sich in den kommenden Wochen Gedanken über seine Zukunft machen, der Italiener Simone Fontecchio könnte Berlin nach nur einem Jahr wieder verlassen. Der 25-Jährige wird mit Fenerbahce Istanbul aus der Türkei in Verbindung gebracht.