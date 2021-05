Hoffnungsträger Fans: Alba gegen Ulm unter Zugzwang

Die Ernüchterung bei den Basketballern von Alba Berlin angesichts einer Führung mit zwölf Punkten vor dem letzten Viertel war groß. «Wir waren am Ende unkonzentriert und haben Ulm zu viele freie Würfe gegeben», sagte Alba-Forward Tim Schneider nach der knappen 71:73-Niederlage im ersten Meisterschafts-Halbfinale am Sonntag gegen Ratiopharm Ulm. Damit steht der Titelverteidiger vor der zweiten Begegnung der Best-of-Five-Serie am Dienstag (20.30 Uhr/Magentasport) erneut in der Mercedes-Benz Arena schon unter Druck.

© dpa

Ein spürbar bedienter Peyton Siva hatte die Ursache der Niederlage schnell analysiert: «Ulm hat mehr Würfe getroffen. Wir haben auch gute Würfe gehabt, sie aber eben nicht getroffen.» Nur sieben von 31 Dreipunktwürfen traf Alba am Sonntagnachmittag und auch die Quote aus dem Zweipunktbereich war unterdurchschnittlich. Dass Alba dennoch bis kurz vor Schluss führte, lag an über weite Strecken guter Reboundarbeit und engagierter Defensive. «Wir haben nicht gut gespielt und trotzdem gefühlt 38 Minuten lang vorne gelegen. Das muss uns Selbstvertrauen geben», sagte Schneider.

© dpa Special: Fußball EM 2020 Die Fußball-Europameisterschaft wird in zwölf europäischen Städten ausgetragen. Spielpläne, Fanmeile, Public Viewing in Berlin und mehr rund um die EM 2020 in 2021. mehr

Selbstvertrauen, das die Berliner in den kommenden Partien brauchen werden. Eine weitere Niederlage am Dienstag würde Alba schon nahe an das Saisonende bringen. In der Offensive müssen die Berliner ihre Leichtigkeit und Treffsicherheit wiederfinden und die Ausfälle der Leistungsträger Luke Sikma und Johannes Thiemann wieder besser kompensieren. «Wir können auf jeden Fall noch viel, viel besser spielen und werden das auch tun», sagte Schneider.

Eine zusätzliche Energiequelle für die im Auftaktspiel zeitweise etwas ausgelaugt wirkenden Berliner könnten ihre Fans sein. Erstmals seit Herbst letzten Jahres dürfen im Rahmen eines von der Senatsverwaltung abgesegneten Pilotprojekts zu Spiel zwei bis zu 1000 Alba-Anhänger in die Mercedes-Benz Arena kommen. Peyton Siva freut sich sehr: «Es wird großartig, die Fans wieder bei uns in der Halle zu haben.»