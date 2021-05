Double-Wiederholung wäre für Alba Berlin «das Schönste»

Alba Berlin-Geschäftsführer Marco Baldi hat das Erreichen von Platz zwei in der Hauptrunde der Basketball-Bundesliga als das «Optimum» für seine Mannschaft in dieser Saison bezeichnet. «Wir haben von 34 Spielen sechs verloren. Dazu kommen nochmal 34 Euroleague-Spiele, unfassbare Reisen und ein unfassbarer Spielplan», sagte Baldi in einem Interview des RBB: «Unser Team war ja auch eine Zeit lang komplett in Quarantäne. Das heißt, wir mussten in sehr kurzer Zeit sehr viele Spiele durchführen. Dafür ist das ein fantastisches Ergebnis.»

© dpa

Für den deutschen Double-Gewinner geht es in den kommenden Wochen im Pokal und in der Meisterschaft wieder um die Trophäen. Es wäre «das Schönste», beide Titel verteidigen zu können, sagte Baldi: «Aber wir wissen, dass das eine Riesenherausforderung ist.»

Zunächst ist der Hauptstadtclub an diesem Wochenende bei der Pokalendrunde gefordert. Im Halbfinale geht es in München zunächst gegen die BG Göttingen. Im Kampf um die deutsche Meisterschaft heißt der Gegner im Playoff-Viertelfinale später Hamburg Towers.

