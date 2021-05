Alba gegen Ludwigsburg: «Gradmesser für uns selbst»

Chefs und Spieler von Alba Berlin sehen den jüngste 99:79-Sieg in Würzburg als gelungene Generalprobe für das Spitzenspiel der Basketball-Bundesliga. Schon am Dienstag empfangen die zweitplatzierten Berliner den Tabellenführer MHP Riesen Ludwigsburg (19.00 Uhr/Magentasport und Sport1). «Das wird ein schwieriges und hartes Spiel. Und ein guter Gradmesser für uns selbst. Es wird interessant werden, auch wenn es nichts ändern wird», sagte Sportdirektor Himar Ojeda.

In der vergangenen Saison gewann Alba die beiden Finalspiele gegen die Schwaben. Ojeda glaubt aber, dass sie seitdem stärker geworden sind. «Durch die Erfolge haben sie mehr Selbstbewusstsein», sagte der Spanier, der den Kontrahenten lobt: «Sie haben eine gute Balance in ihrem Spiel. Eine Mischung aus Aggressivität in der Defensive und guten Schützen in der Offensive. Wenn sie treffen, läuft es. Und das ist bei ihnen schon die ganze Saison so.»