Alba Berlin unterliegt bei Tabellenführer Barcelona

Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat in der Euroleague seine 20. Niederlage kassiert. Am Freitagabend unterlagen die Berliner trotz einer lange Zeit guten Leistung beim Tabellenführer FC Barcelona mit 67:80 (40:45). Mit elf Siegen bleibt Alba Tabellenfünfzehnter. Die Playoffs waren auch vorher schon nicht mehr zu erreichen. Bester Berliner Werfer war Luke Sikma mit neun Punkten.

Trainer Aito Garcia Reneses stand bis auf den verletzten Nationalspieler Maodo Lo der gesamte Kader zur Verfügung. Und Alba kam gut in die Partie hinein, ging schnell 6:2 in Führung. Das katalanische Starensemble kam dann zwar besser in die Partie, aber die Berliner blieben in der temporeichen Partie auf Augenhöhe.