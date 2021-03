Starke Hamburg Towers: Klarer Sieg gegen Meister Alba

Den Hamburg Towers ist in der Basketball-Bundesliga eine Überraschung gelungen. Die Mannschaft von Trainer Pedro Calles besiegte am Dienstagabend den deutschen Meister Alba Berlin mit 90:75 (49:50) und verbesserte sich mit dem 14. Saisonsieg vorerst auf den sechsten Tabellenplatz. Beste Towers-Werfer waren Kameron Taylor und Terry Allen mit je 21 Punkten.

Bereits im ersten Viertel hatten sich die Towers eine 30:20-Führung erarbeitet, diese aber auch aufgrund einiger Unkonzentriertheiten wieder aus der Hand gegeben. Dank einer anschließenden 10:0-Serie blieben die Hanseaten bis zur Pause im Spiel und knüpften nach dem Seitenwechsel an ihre starke Vorstellung an. Bereits am Samstag erwarten die Hamburger im FC Bayern München der nächste Top-Gegner.