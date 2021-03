Alba lobt nach Sieg die Moral: Sorgen um Maodo Lo

Die Basketballer von Alba Berlin haben trotz des eng getakteten Spielplans einen Sieg der Moral gefeiert. «Ich bin sehr stolz. Wir hatten in der zweiten Halbzeit viel Energie, und die war sehr gut von uns», lobte Trainer Aito Garcia Reneses sein Team nach dem 95:89-Kraftakt in der Euroleague beim französischen Spitzenclub Villeurbanne und dem siebten Spiel innerhalb von 14 Tagen.

Dabei hatte Alba zwischenzeitlich schon mit zwölf Punkten zurückgelegen. Doch beim elften Sieg in der obersten europäischen Spielklasse fanden die Profis in der zweiten Hälfte ihre Energie wieder. «Es ist der Stolz und der Wille dieses Teams, niemals aufzugeben. Dieser Sieg war deshalb so wichtig, weil er den Glauben an sich selbst stärkt», sagte Sportdirektor Himar Ojeda.