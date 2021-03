48-Stunden-Rhythmus: Alba zum Abschluss der Woche nach Ulm

Die Basketballer von Alba Berlin haben nach ihrem Trip durch Russland keine Zeit zum Atem holen. 48 Stunden nach dem 100:81-Sieg in der Euroleague bei Khimki Moskau hat der deutsche Double-Sieger die nächste schwere Aufgabe in der Bundesliga zu bewältigen. «Das Reisen und die vielen Spiele sind sowohl körperlich als auch mental sehr anspruchsvoll», sagte Assistenztrainer Israel Gonzalez auf der Webseite des Vereins vor der Partie bei ratiopharm Ulm am Sonntag (18.00 Uhr/Magentasport).

© dpa

Gonzalez und Cheftrainer Aito Garcia Reneses müssen trotz der Strapazen ihre Schützlinge auf einem hohen Level halten. «Wenn man dann noch gegen einen guten und formstarken Gegner wie Ulm spielt, bedarf es einer konzentrierten körperlichen und mentalen Leistung, um dort zu gewinnen», sagte Gonzalez.

Im Hinspiel hatte der aktuelle Tabellenzweite aus der Hauptstadt den Süddeutschen beim 93:83 die erste Saisonniederlage zugefügt und die Ulmer damit aus dem Rhythmus gebracht. Das Team von Trainer Jaka Lakovic kassierte in den nächsten fünf Spielen weitere vier Niederlage und liegt nach 21 Spielen mit 14 Siegen und sieben Niederlagen auf dem sechsten Platz.

Alba-Forward Luke Sikma warnt aber vor dem kommenden Gegner: «Ulm spielt zurzeit sehr gut. Sie haben viele gute Scorer im Team und bewegen den Ball offensiv generell sehr gut. Sie haben einen Sieg gegen Hamburg im Rücken, wir kommen gerade zurück von unserem intensiven Russland-Roadtrip.»

Die Spieler müssen die Russland-Reise aber schnell abhaken. Denn nach der Auswärtspartie gegen Ulm steht erneut 48 Stunden später mit dem Heimspiel gegen den Tabellendritten EWE Baskets Oldenburg das nächste schwere Spiel an.