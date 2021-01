Alba: Freude über Rückkehr von Trainer Aito

Für Basketball-Bundesligist Alba Berlin war der deutliche 103:63-Erfolg im Pokal gegen die Basketball Löwen Braunschweig ein Grund zu doppelter Freude. Die Hauptstädter qualifizierten sich damit für das Finalturnier im Pokal und haben die Chance, ihren Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen.

Über allem stand für ihn jedoch ein anderer Aspekt. «Die Rückkehr von Aito ist das Beste an diesem Tag», sagte Baldi. Headcoach Aito Garcia Reneses war nach überstandener Corona-Infektion erstmals wieder auf der Trainerbank. Der 74-jährige Spanier soll in die Terminhatz der Berliner langsam wieder einsteigen. Zum Auswärtsspiel am Freitag in der Euroleague bei Baskonia Vitoria (21 Uhr) wird er das Team nicht begleiten. Israel Gonzalez trägt weiter die Verantwortung. Schon am Donnerstagmorgen machte sich das Team auf den Weg nach Nordspanien.