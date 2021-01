Trainer Aito nach Corona-Infektion zurück bei Alba Berlin

Meistercoach Aito García Reneses hat mehr als drei Wochen nach seiner Corona-Infektion wieder das Training beim Basketball-Bundesligisten Alba Berlin übernommen. «Vielen Dank für Ihre Ermutigung», schrieb der 74 Jahre alte Spanier am Montag bei Twitter. Kurz nach Weihnachten hatte die Nachricht über die Ansteckung für einen Schrecken beim deutschen Meister gesorgt. Nach dem positiven Befund bei Aito musste damals kurzfristig das Bundesliga-Auswärtsspiel beim Syntainics MBC in Weißenfels abgesagt werden. Aito war in seiner Abwesenheit von seinem Assistenten Israel Gonzalez vertreten worden.

© dpa

«Willkommen zurück, Coach!», twittere Alba am Montag. Auf den Meistermacher wartet auch gleich viel Arbeit, bereits am Mittwoch (19.00 Uhr/Magentasport) trifft der Titelverteidiger im BBL-Pokal auf die Löwen Braunschweig. Schon am Sonntag hatte der Hauptstadtclub bei den Niedersachsen mit 82:76 durchgesetzt und schaltete in den Angriffsmodus. «Pokalspiele sind immer Do-or-die-Spiele. Es kommt darauf an, wer es mehr will. Und wir wollen ins Final Four und werden alles geben», sagte Nationalspieler Louis Olinde an. Mit einem Sieg zu Hause stünde Berlin im Finalturnier.

Es ist bereits die dritte Ansetzung dieser Partie. Zweimal musste das Spiel schon abgesagt werden. Zunächst Mitte Oktober nach Corona-Fällen im Berliner Team, dann zu Silvester nach positiven Testergebnissen bei den Braunschweigern. Nun folgt dem Spiel in der Basketball-Bundesliga sofort die Nachholpartie. «Das ist ein bisschen komisch und fühlt sich an, als hätte man schon drei oder viermal gegeneinander gespielt», sagte Guard Jonas Mattisseck.

Nach dem hart erkämpften Erfolg am Sonntag wird Alba aber gewarnt sein. «Wir sind mit zu wenig Energie rausgekommen. Es fiel uns schwer ins Spiel zu kommen», fand Olinde. Für die Berliner war es die siebte Begegnung in nur 15 Tagen. Und diese Belastung lässt die Form schwinden. Gegen Braunschweig fanden sie nie richtig ihren Spielfluss und machten viele Fehler.

Das liegt auch etwas an den Rückkehrern. Nach Peyton Siva und Luke Sikma feierte gegen Braunschweig auch Marcus Eriksson sein Comeback nach Verletzungspause. Doch das Trio muss seinen Rhythmus erst wieder finden. «Natürlich sind sie noch nicht in ihrer besten Form. Da eine gute Balance für sie zu finden, ist eine schwierige Situation», sagte Aito-Vertreter Israel Gonzalez. Da es aber kaum Zeit zum Training gibt, «müssen wir alles in den Spielen umsetzen», sagte der Spanier. Und immerhin kann Alba nun auch wieder voll auf Aitos Erfahrung setzen.