Alba Berlin müht sich zum Heimsieg gegen Gießen 46ers

Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga einen Pflichtsieg eingefahren. Am Sonntag siegten der deutsche Meister vor leeren Rängen in eigener Halle gegen den Tabellenvorletzten Gießen 46ers mit 92:82 (45:37). Alba bleibt damit Tabellenvierter, hat aber weniger Spiele absolviert als die Teams vor ihnen. Beste Berliner Werfer waren Simone Fontecchio mit 18 und Maodo Lo sowie Johannes Thiemann mit jeweils elf Punkten.

© dpa

Bei Alba war Flügelspieler Marcus Eriksson nach seiner langen Verletzungspause wieder dabei, wurde aber noch nicht eingesetzt. Weiterhin fehlten Peyton Siva, Luke Sikma und Kapitän Niels Giffey (alle verletzt), auch Trainer Aito Garcia Reseses (Corona-Quarantäne) war noch nicht wieder dabei. Die Partie begann zunächst sehr ausgeglichen. Alba hatte Probleme ins Spiel zu finden, während Gießen gleich mit viel Energie agierte.

Mitte des ersten Viertels kassierte der Double-Gewinner einen 0:10-Lauf und lag plötzlich mit acht Punkten zurück (9:17). Danach steigerten sich die Berliner aber defensiv und ließen weniger einfache Körbe zu. So fanden sie auch in der Offensive besser ihren Rhythmus. Mit einem 10:0-Lauf kurz vor der Pause konnte sich Alba erstmalig zweistellig absetzen (45:35).

Nach dem Seitenwechsel hatten die Gastgeber wieder mehr Kontrolle und konnten die Führung behaupten. Aber die Gäste ließen sich nicht abschütteln, blieben vor allem dank erfolgreicher Dreipunktewürfe dran. Näher als fünf Zähler kam Gießen aber nicht mehr heran, weil Alba immer eine Antwort parat hatte.