Alba nach Maccabi-Pleite gelassen: «Auf der letzten Rille»

Basketball-Bundesligist Alba Berlin nahm die Euroleague-Heimpleite gegen Maccabi Tel Aviv sehr gelassen hin. «Das kann man locker abhaken. Man hat gesehen, viel mehr war da nicht möglich. Man darf ja nicht vergessen, wir laufen auf der letzten Rille», sagte Manager Marco Baldi nach dem 73:85 am Donnerstagabend. Für Alba war es das dritte Spiel in nur fünf Tagen. Und die dritte Begegnung ohne vier Leistungsträger.

«Wir hatten eine sehr, sehr anstrengende Woche», sagte Guard Jonas Mattisseck. Ohne die verletzten Luke Sikma, Peyton Siva, Marcus Eriksson und Niels Giffey und weiterhin ohne Trainer Aito Garcia Reneses, der noch in der Corona-Quarantäne weilt, hatte das Rumpfteam zuvor viel Energie bei den Siegen gegen Bayern München und Baskonia gelassen. «Irgendwann merkt man auch die Belastung. Gegen Maccabi hat man von Anfang an gemerkt, wir sind nicht so hundertprozentig frisch sind», sagte Nationalspieler Johannes Thiemann.