Training statt Feiertage: Keine Weihnachtspause für Alba

Es war eine kurze Nacht für die Spieler von Basketball-Bundesligist Alba Berlin. Nach dem Euroleague-Spiel bei Real Madrid, das klar mit 62:91 verloren wurde, ging es nach einem Abendessen um Mitternacht am frühen Mittwochmorgen gleich zurück in die Hauptstadt. Viel Zeit für Schlaf blieb nicht.

Auch über Weihnachten gibt es keine Pause. Noch drei Spiele stehen bis zum Jahreswechsel an. Am zweiten Feiertag tritt das Team in Weißenfels zum Liga-Spiel beim Mitteldeutschen BC an. Am 29. Dezember empfängt das Team Zalgiris Kaunas und sogar Silvester wird gespielt. Dann im Pokal-Nachholspiel gegen die Baskets Löwen Braunschweig (14.00 Uhr) in Berlin. «Das Team trainiert am 24. und 25. Dezember. Es gibt keine Zeit für einen freien Tag», sagt Sportdirektor Himar Ojeda.