Alba Berlin hofft gegen Ulm auf Fontecchio-Comeback

Bei Alba Berlin ging der Blick nach der deutlichen 69:92-Euroleague-Pleite am Donnerstagabend bei Panathinaikos Athen schnell nach vorne. «Man darf nicht zu emotional auf positive wie auf negative Erlebnisse reagieren. Man hat einfach gesehen, da ist halt nichts mehr da», sagte Manager Marco Baldi. Nach dem neunten Spiel in 22 Tagen waren die Berliner schlichtweg platt.

Aber auch dieses Mal bleibt keine Zeit zur Erholung. Schon am Samstag geht es daheim in der Basketball-Bundesliga gegen ratiopharm Ulm (18.00 Uhr/Magentasport) weiter. Und der ungeschlagene Tabellenzweite wird für Alba ein echter Prüfstein. «Sie spielen nicht nur erfolgreich, sondern auch sehr gut. Das ist richtig guter Team-Basketball mit auch sehr guten individuellen Leuten. Jeder ist in der Lage, einen rauszuhauen», warnte Baldi.