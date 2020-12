Alba: Mit Charakter und Zusammenhalt gegen Panathinaikos

Keine neun Stunden nach dem 90:84-Erfolg nach Verlängerung bei Roter Stern Belgrad machte sich das Team von Alba Berlin im Morgengrauen schon wieder auf den Weg zum Flughafen. Pandemie-bedingt war ein Zwischenstopp in Frankfurt notwendig, um aus Belgrad nach Griechenland zu kommen. Dort trifft Alba am Donnerstag auf Panathinaikos Athen (20 Uhr, MagentaSport) und muss abermals Verletzungen und Reisestress trotzen.

Was passiert, wenn dies gelingt, zeigte Albas Sieg in Belgrad. Nach drei vor allem offensiv schwächeren Vierteln gelang es, ab Mitte des Schlussviertels noch einmal alle Kräfte zu mobilisieren und die Partie in der Verlängerung schließlich zu drehen. «Es war ein Kampf. Roter Stern hat sehr gut gespielt und es uns schwer gemacht», sagte Topscorer Maodo Lo (21 Punkte). Dieses Spiel dennoch zu gewinnen, sei «großartig» gewesen.